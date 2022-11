Entrée des Diables rouges à la Coupe du monde contre le Canada: qu’en pensent les parieurs ?

En attendant de voir s'ils vont finir par exploiter leur potentiel, les Diables rouges doivent assurer leur rôle de favori du Groupe F face au Canada, demain.

Au stade Ahmad bin Ali d'Al Rayyan, la Belgique jouera à domicile : c'est théorique et par conséquent, le 1 à 1.52 s'impose d'autant que notre modèle de prédiction donne à la Belgique 62,2 % de chances d'entamer la compétition avec une victoire contre 17,4 % au Canada. On appréciera la cote (2.00) si la Belgique mène à la mi-temps : cela lui arrive dans 37% de ses matches et quand cela lui arrive à domicile, elle gagne à chaque coup.

Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent ?

Depuis l'élimination à l'Euro par l'Italie, Thibaut Courtois n'a gardé que quatre fois ses filets inviolés en 16 rencontres et en plus, deux de ces clean sheets remontent à la fin de l'année dernière. Du coup, le combo «victoire de la Belgique et les deux équipes marquent» à 3. 15 n'est pas négligeable.

Puisque les Diables rouges ont encaissé 21 lors de leurs 16 dernières rencontres, soit 1,3 en moyenne, et que quatre des six dernières sorties du Canada ont dépassé les 2,5 buts, la tentation est grande de miser sur le nombre de buts. Comme une victoire belge associée à un total supérieur à 2,5 buts est notée à 2.11, il est plus intéressant de se focaliser sur le 2.19 que rapporte le prono prédisant plus de 2,5 des buts au décompte des deux équipes. Si la défense est peut-être le point faible qui a souvent trahi la Belgique dans les moments décisifs, celle du Canada n'est pas plus intransigeante. En effet, Alphonso Davies, l'arrière gauche du Bayern Munich, est le meilleur joueur du Canada, mais en équipe nationale, il n'évolue généralement pas en défense et assume plutôt le rôle de meneur de jeu.

Une ligne d’attaque canadienne à tenir à l’œil

Si sa défense sera forcément défaillante, le Canada se débrouillera bien en attaque. La Belgique a souvent pris des buts sur des ballons placés dans le dos de la défense et cette lacune a tout pour plaire à Jonathan David, qui a explosé à Gand avant de cartonner à Lille et à Cyle Larin, qui a signé deux bonnes piges à Zulte Waregem et à Bruges. À ces deux attaquants talentueux et rapides que la Belgique aura du mal à tenir en respect, il faut associer Tajon Buchanan, titulaire à part entière au Club Bruges. On tiendra à l'œil Stephen Eustaquio. Le milieu du FC Porto a prouvé contre le Club Bruges en Ligue des Champions qu'il est en grande forme et son but est pointé à 12.00 contre 7.5 à Buchanan et 6.00 à Davies. Côté belge, le duo Toby Alderweireld-Jan Vertonghen paie mieux (13.00). On épinglera aussi le tir cadré à 1.88 de Jonathan David, auteur de 22 goals en 34 matchs, et les deux frappes cadrées à 8.00 de Cyle Larin.

