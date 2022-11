Au cœur de nos quartiers à Roux: on se souvient de Christian Hubinon, assassiné dans le cimetière le jour de l’An, fin 2003

Le meurtre devait avoir lieu dans le cimetière de Roux et, détail macabre, Hubinon devait être abattu sur la tombe de sa femme.

Leur point commun à tous trois : la boisson, qui les réunissait d’autant plus souvent que Hubinon avait l’habitude de prendre ses repas chez Kindermans. Cela n’allait pas sans disputes, devenues fréquentes entre eux. Kindermans avait fini par confier à son ami Van Eyken qu’il avait l’intention de se débarrasser de Hubinon. Et Van Eyken s’était procuré une 22 long.

Dans la soirée, Van Eyken est parti avec l’arme en direction du cimetière. Il n’y avait plus qu’à y amener Hubinon, pour fermer les grilles du cimetière, ce que Kindermans faisait pour aider les fossoyeurs.

Là, Kindermans et Hubinon ont encore pris un verre dans le bureau du fossoyeur, puis Hubinon est sorti uriner. Deux coups de feu ont claqué à l’extérieur et Hubinon est revenu, suivi de Van Eyken. Tout est alors allé très vite : le temps de demander à Kindermans ce qui était arrivé, et Kindermans a abattu Hubinon d’une balle entre les deux yeux.