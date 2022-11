Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis près de 6 ans, Esteban Soltau Diaz vivait en banlieue namuroise, à Champion, avec ses parents, Maria et Christian. La petite famille avait quitté Bruxelles pour vivre dans une ville plus tranquille, moins dangereuse… La tristesse des proches du jeune homme, poignardé mortellement jeudi à Namur, est encore plus vive quand ils se remémorent ce qui a les a motivés à quitter la capitale.

de videos

Le meurtre a eu lieu devant la Galerie Wérenne. - G.I.

de videos

« Vous pouvez remercier de notre part toutes les personnes qui ont essayé de sauver mon frère, ainsi que son école pour le bel hommage qu’elle est en train de lui rendre. »

Malgré la terrible douleur qui ne la quitte plus depuis jeudi dernier, Sarah, la sœur d’Esteban, de 16 ans son aînée, a d’abord une pensée pour tous ceux qui ont côtoyé le jeune homme et les passants qui lui ont prêté assistance alors qu’il gisait sur le pavé de la rue de l’Inquiétude, perdant son sang…