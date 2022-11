Le Bas National, une institution rovienne du textile depuis près d’un siècle: «Internet est notre fossoyeur», déclare Annie, la patronne depuis 43 ans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quand on parle d’institutions roviennes, il est dur de passer à côté du Bas National. Bien qu’il soit plus que centenaire, le magasin de prêt-à-porter et de lingerie se tient toujours dans la rue des Alliés. À enseigne historique, sa patronne emblématique ! Annie Delin, Rovienne de souche, dirige la barque depuis près de 43 ans.

L’enseigne de prêt-à-porter est un véritable monument dans le centre de Roux. - C.H.

Le Bas National existe depuis près de 100 ans. - D.R.

Des traces photographiques représentaient déjà le Bas National... en 1900 !