«J’ai tellement grossi»: Léa revient sur son accident de balançoire lors du prime de la «Star Academy» et provoque l’hilarité des élèves et des profs

Ceux qui ont regardé le prime de la « Star Academy » samedi dernier l’ont vu, Léa a eu un problème juste avant sa prestation avec Marc Lavoine. La balançoire sur laquelle elle devait débuter son interprétation n’était pas bien réglée. Au moment de la faire monter, la jeune femme a bien failli finir les fesses au sol. Finalement, c’est sans balançoire que le duo a chanté devant des millions de téléspectateurs.

Ce dimanche, en compagnie de Laure Balon et Michaël Goldman, Léa est revenue sur sa prestation. « J’ai l’impression que j’ai tellement grossi (…) Je me suis dit : ’Je suis folle’ », a-t-elle lâché, fidèle à elle-même. « En fait, c’était une balance ! », répond Michaël Goldman, mort de rire. « Désolé, c’est vraiment des rires de pleurs, je sais pas si tu connais », enchaîne-t-elle, face à des élèves, une prof d’expression scénique et un directeur pliés.