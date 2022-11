La Famille Bonvoyage organise sa foire aux livres, «Viva for Livres», à Florennes

Il y a tout juste un an, la Famille Bonvoyage sortait son tout premier livre. Alors que l’ouvrage a beaucoup plu un peu partout en Wallonie, il avait été décidé que 1 € par livre serait reversé à Viva for Life. Malgré tout, la Famille a décidé d’aller encore plus loin en organisant une foire aux livres dont les bénéfices seront pour l’opération caritative.

L’événement baptisé « Viva for Livres » aura lieu le 26 novembre prochain de 10h à 17h au sein de l’école du Château de Florennes. Pour cette première édition, un parrain d’honneur a été choisi. Il s’agit de David Lallemand Pesleux, un auteur et journaliste. À ses côtés, on retrouvera une soixantaine d’autres auteurs et/ou maisons d’éditions dont Fred Wasseige, Didier Albin ou encore Anouchka Sikorski, l’auteur de Citron Grenadine et de La Bande à Grobo.