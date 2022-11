Les cinq finalistes du Prix de la Nouvelle sont connus: proclamation du lauréat ce 1er décembre à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Pour cette édition 2022, cinq finalistes ont déjà été sélectionnés. Il s’agit de deux auteurs belges : Brice Gauthier pour « Même pas mal », paru chez Quadrature, et Carino Bucciarelli pour « Petites fables destinées au néant », aux Éditions Traverses. Deux auteurs français : Franck Courtès pour « Les liens sacrés du mariage », paru chez Gallimard, et Gilles Verdet pour « Les passagers » aux Éditions Rhubarbe. Et enfin, comme ce concours s’adresse à tous les auteurs francophones, un Québecois sera aussi de la partie : Gilles Pellerin pour « Horoscopiques », paru aux Éditions L’Instant Même.

Un jury de prestige

Pour marquer l’ambition de cette récompense, la Ville s’appuie sur un jury prestigieux. Ce dernier, présidé par Vincent Engel, écrivain et professeur à l’Université de Louvain, est composé d’Isabelle Wéry, actrice, dramaturge et romancière ; de Véronique Bergen, romancière, poète et philosophe, membre de l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique ; de Grégoire Polet, auteur et lauréat du Prix de la Nouvelle 2021 ; de Madame Anne-Sophie Laurent, représentant le secteur de l’enseignement ; d’un.e représentant.e de la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM) ; de Bernadette Meyer, représentante des clubs de lecture de la Ville, d’un libraire et d’un.e représentant.e de la Culture à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.