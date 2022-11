Différents et ensemble! Les personnes handicapées vous invitent pour leur 10e Journée des Talents Cachés au Kursaal de Binche: les valides sont acceptés...

Initiation à la Country Dance - Th.D.

Au programme : musique, danse, psychomotricité, dessin, peinture, bricolage, sport... Le grand public est attendu ces vendredi et samedi, de 9h à 17h, à la salle du Kursaal de Binche. Celle-ci est parfaitement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). On peut y accéder via le Parking des Pastures situé à l’allée des Pastures.