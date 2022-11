Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une fresque avec le portrait d’Eden Hazard, dessiné sur un fragment du Mur de Berlin, trône fièrement à l’entrée du Domaine de Luchin. Jonathan David, fer de lance offensif du LOSC, passe devant presque tous les jours. Dans quelques heures, il aura droit à la version originale de l’ancienne star lilloise, à l’occasion de Belgique – Canada.

Une rencontre qui marque le grand retour des Canucks en Coupe du monde. Pour l’attaquant de 22 ans, ce sera surtout l’occasion de recroiser la route d’un pays qui lui a ouvert les bras en 2018. Une expérience totalement réussie lui qui, malgré le tragique décès de sa mère Rose survenu en décembre 2019, était parvenu à empiler 37 buts en 83 sorties avec La Gantoise.

Jonathan, le Canada fait son retour sur le devant de la scène internationale, après 36 ans d’absence. Participer à une Coupe du monde, en tant que taulier de cette sélection, que cela représente-t-il pour vous ?

C’est une immense fierté de pouvoir représenter mon pays dans un tel événement, surtout que l’on sait que tout le monde n’en a pas l’opportunité. Au vu du parcours très long et compliqué que nous avons effectué pour en arriver là aujourd’hui, ça ajoute encore une dose plus forte au niveau émotionnel. Mais, c’est aussi et surtout un rêve d’enfant qui se réalise. Mon tout premier souvenir de Coupe du monde, je pense que c’était le quart de finale entre le Brésil et la France, en 2006, qui s’est terminé sur une victoire des Bleus. Si je me rappelle bien, nous avions regardé le match en Haïti (NDLR : il a vécu ses premières années à Port-au-Prince) avec ma famille et mes amis. C’était un moment inoubliable.