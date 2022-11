Les commerçants namurois pestent contre le Black Friday: «Il tue les petits commerces» (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Promos à gogo. Les grandes enseignes n’hésitent pas à faire des réductions sur leurs marchandises pour écouler leurs stocks durant le Black Friday. Originaire des États-Unis, cette fête s’est exportée en Europe et s’est dénaturée au profit d’une approche de plus en plus commerciale. Aujourd’hui, ce jour de réductions s’étend désormais sur deux semaines. Pour les commerçants namurois, c’est la goutte qui fait déborder le vase.