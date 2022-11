Nouveau rebondissement dans l’affaire du brassard «One Love»: la fédération allemande voudrait attaquer la Fifa en justice

La polémique vis-à-vis des brassards arc-en-ciel a fait coulé beaucoup d’encre ces derniers jours mais la Fédération allemande ne souhaiterait pas en rester là. La fédération allemande envisagerait de porter plainte contre la FIFA suite à cette question entourant le port du brassard.

D’après le quotidien allemand Welt, la DFB (fédération allemande) envisage une action en justice. Il s’agirait d’une demande de protection juridique provisoire jusqu’à la fin du tournoi auprès de la division ad hoc de la Cour internationale d’arbitrage pour le sport.

Le porte-parole de la DFB, Steffen Simon (57 ans), a confirmé cette possible action : « La FIFA nous a interdit un signe de diversité et de droits de l’homme. Elle a combiné cela avec des menaces massives de sanctions sportives, sans les préciser. La DFB examine si les actions de la FIFA étaient légales. »

La DFB veut obtenir du TAS que le capitaine de l’Allemagne Manuel Neuer (36 ans) puisse porter le brassard « One Love » interdit par la FIFA. Selon Gianni Infantino, le terme « One Love » représente un message politique interdit dans ses statuts.

Face aux mises en gardes controversées de la Fifa, la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne et quatre autres équipes européennes ont renoncé à porter les brassards inspirés du drapeau arc-en-ciel, symbole des communautés LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et plus).