Budget fédéral: les socialistes et écologistes contestent la «neutralité budgétaire» de la baisse de TVA

« Nous sommes surpris. Ce n’est pas une opération budgétaire. Il y a le soutien aux ménages et aux entreprises, et une réforme des accises qui permettra de disposer d’un système plus souple. Mais ce qui est important aujourd’hui, c’est d’aider les ménages et les entreprises face à la crise », a expliqué le chef de groupe Ecolo-Groen, Gilles Vanden Burre.