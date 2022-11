Des kits vélos pour les opérateurs labellisés «Bienvenue Vélo», dans toute la région du pays de Herve et de Spa

de videos

Les cyclotouristes et les opérateurs labellisés « Bienvenue Vélo » étaient mis à l’honneur ce mardi. La Fédération du Tourisme de la Province de Liège a en effet distribué ses premiers kits vélos, à Herve. Destinés aux opérateurs de la région, et plus largement de la Wallonie, ces kits permettent d’offrir des services adaptés aux touristes se promenant à vélo.

« C’est important d’accueillir les cyclotouristes dans de bonnes conditions », estime Jérôme Aussmens, directeur de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège.