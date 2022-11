La Croix-Rouge renforce ses activités auprès de toutes les personnes sans-abri à Liège

Grâce à son réseau d'entités locales présentes partout en Wallonie et à Bruxelles, la Croix-Rouge de Belgique fournit une aide de première nécessité à ceux qui en ont le plus besoin et ce toute l’année. Durant la période hivernale, cette aide se voit encore renforcée partout, "même si nous ne parlons plus de "plan hivernal" tant nos activités sont réellement nécessaires toute l'année", précise Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge.

Le sort des personnes sans-abri, quelle que soit leur origine, qu’elles soient migrantes ou non, inquiète tout particulièrement les équipes de la Croix-Rouge de Belgique. Entre 2018 et 2021, le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 27%, rien qu'à Bruxelles.