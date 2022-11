«Sam»: Natacha Lindinger quitte la série de TF1, voici la célèbre actrice qui prend sa place

Depuis six saisons maintenant, on peut suivre les aventures la professeure déjantée Sam dans la série éponyme sur TF1. Après une première saison avec Mathilde Seigner en tête d’affiche, c’est Natacha Lindinger qui a repris le rôle principal pour les saisons 2 à 6.

Et selon puremedias.com, l’actrice ne rempilera pas pour une septième saison : « Il est temps pour moi de me renouveler un peu, de reprendre des risques et de me laisser le temps d’être disponible pour d’autres projets. J’ai vraiment aimé jouer ce personnage de Sam qui m’a amenée à une liberté de jeu total, à un investissement permanent et au plaisir surtout, pendant cinq saisons. Même si Sam peut me manquer parfois, je ne regrette absolument pas mon choix d’arrêter. Il est nécessaire. »