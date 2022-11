Saint-Georges: « Allez les Diables », le clip déjanté de Pepone qui cartonne déjà (Vidéo)

À des milliers de kilomètres du Qatar, la pression est bel et bien montée d’un cran… à Saint-Georges. Il est vrai que Pepone, de son vrai nom Pierre Remouchamps, n’a pas son pareil pour allumer le feu. Cette fois, il le fait en chanson. « Comme d’habitude, tout part d’un petit grain de folie », ironise l’influenceur du Vlan. « J’ai lancé l’invitation via ma page Facebook et de nombreux amis, suiveurs et supporters de la Belgique m’ont rejoint dans un clip qui sent bon la fête. À ma manière, je voulais adresser un message de soutien à nos Diables lors de cette Coupe du Monde. »

Un hymne enivrant pour tous les supporters et qui a demandé un travail conséquent (et rapide) en amont. Pour cela, l’ami Pepone s’est entouré. « C’est une chance de pouvoir enregistrer chez Fabian Laumont, un artiste liégeois reconnu. Aussi, le Tambour 2.0 nous a offert l’hospitalité. Sans oublier toutes ces personnes qui me suivent de près ou de loin et qui ont donné de leur temps. Je sais que les critiques sont nombreuses autour de cette Coupe du Monde mais, après ces deux années sombres que nous avons traversées, je voulais donner un petit coup de bonne humeur. Que les Diables jouent au Qatar ou à Bruxelles, nous les supportons ! »