Les bus de retour dans le centre de Verviers dès lundi

Les usagers des transports en commun l’auront remarqué, les bus ne passent plus dans le centre de Verviers, c’est-à-dire la rue Xhavée, la place Verte et Crapaurue. Depuis que le secteur est concerné par les travaux de ville conviviale les bus font le tour par la rue du Palais. Plus pour longtemps.

Lundi cette situation va changer. Le 28 novembre, ils reprendront leur itinéraire initial. Pour les Verviétois vigoureux qui n’hésitent pas à se dégourdir les jambes, ce changement n’est pas énorme, quelques centaines de mètres à peine mais pour les autres, la modification signifie beaucoup. Il n’aura échappé à personne que de la place Verte à la rue du Palais, le dénivelé est assez important.