Assassinat de Jérémy, un SDF, à Auderghem: la convoyeuse de deux accusés vers le Luxembourg dit qu’elle ne savait rien des faits

La personne qui a conduit deux des accusés vers le Grand-Duché de Luxembourg, le lendemain des faits, a déclaré mardi à la cour d’assises de Bruxelles qu’elle ne savait alors pas qu’ils étaient impliqués dans un crime. Dimitri Hamard, Jacques Galand et Claire Slowinsky sont accusés d’avoir assassiné Jérémy Simon, un sans-abri d’une trentaine d’années, le 13 mai 2020 à Auderghem. Lire aussi> Assassinat de Jérémy, un SDF, à Auderghem: «J’ai peur de l’issue de ce procès. Je n’ai pas voulu tout ça», déclare une accusée «Je ne sais plus si c’est Claire ou Dimitri qui m’a demandé de les conduire au Luxembourg. J’ai accepté. J’ai juste demandé 50 euros pour l’essence», a expliqué celle qui a véhiculé Dimitri Hamard et Claire Slowinsky, la nuit du 14 au 15 mai 2020, vers le Grand-Duché de Luxembourg. «J’ai demandé à mon compagnon de venir avec moi, parce que je ne voulais pas me retrouver seule avec eux», a-t-elle dit. Dans sa première déclaration, elle avait affirmé que c’est son compagnon qui avait insisté pour l’accompagner.

« Sous l’influence de l’alcool » «Nous sommes donc partis à quatre, avec les trois chiens de Dimitri et Claire», a-t-elle poursuivi, précisant, sur question du président, que les deux accusés étaient sous l’influence de l’alcool comme toujours. Elle a affirmé qu’elle avait ensuite laissé Dimitri et Claire à la frontière belgo-luxembourgeoise, après que la police leur a dit qu’il n’était pas possible de se rendre au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la pandémie.

La témoin a expliqué qu’elle avait appris à connaître Dimitri et Claire en allant faire ses courses au supermarché Carrefour à Auderghem, à proximité d’où ces derniers vivaient avec d’autres sans-abris. «Ce sont des personnes que mon compagnon et moi avons rencontrées comme ça. On se faisait la bise, mais ce n’était pas de la famille», a-t-elle dit.

Selon les déclarations de Jacques Galand, cette copine de Dimitri et Claire était au courant des faits lorsqu’elle a accepté de les conduire hors de Belgique. «Je ne connais même pas encore bien les tenants et les aboutissants aujourd’hui, alors à ce moment-là encore moins», a-t-elle rétorqué. À la question d’une jurée de savoir pourquoi ils avaient fait le trajet de nuit, la femme n’a pas donné d’explications. «Non, ce n’est pas nécessairement plus difficile de faire la route de nuit», a-t-elle simplement répondu. Rappel des faits Le 14 mai 2020 en soirée, la police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) a découvert le corps d’un homme dans un buisson, derrière l’agence bancaire ING située boulevard du Souverain à Auderghem. L’enquête a établi qu’il s’agissait de Jérémy Simon, âgé d’une trentaine d’années. Ce dernier avait l’habitude de vivre quotidiennement aux abords de cette agence, avec d’autres sans-abri, parmi lesquels les trois accusés, Jacques Galand, âgé de 39 ans, Dimitri Hamard, âgé de 38 ans, et Claire Slowinsky, âgée de 27 ans. L’autopsie a révélé que le corps présentait plus de 20 plaies par instrument tranchant et piquant au niveau de la tête, du thorax, des bras et des jambes, mais aussi des signes d’une manœuvre de strangulation.