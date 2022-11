Martine Maenhout, présidente de l’asbl Al Maseon du Pichou à Tournai, en a ras-le-bol, les dépôts sauvages se multiplient devant ses locaux: «On a déjà retrouvé des excréments»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une nouvelle fois, alors qu’elle arrivait au sein de sa maison de quartier, elle n’a malheureusement pu que constater que des personnes y avaient fait un passage avant elle.

Un nouveau dépôt sauvage était ainsi recensé par la présidente. Valise, linges douteux, appareil électronique datant d’une autre époque, boîte de six décorations de Noël ne présentant plus qu’une boule… On y trouvait un peu de tout. Tout pour encombrer inutilement la maison du Pichou qui n’a certainement pas besoin de s’encombrer de la sorte.