Passage de relais chez Quality Assistance à Donstiennes où Nathalie Draux succède à Philippe Draux en tant que CEO

Ce passage de flambeau s’opère à une période charnière pour la société analytique dont la mission est d’accélérer l’accès à la communauté des médicaments de demain : elle fête ses 40 ans cette année et elle a entamé son projet d’extension Mitose. Cet investissement de 20 millions d’euros sur son site de Donstiennes (Thuin) lui permettra de doubler sa surface d’exploitation et de créer 100 nouveaux emplois hautement qualifiés.

De père en fille

Pharmacien d’industrie de formation, Philippe Draux a fondé, en 1982, la société alors appelée Pharmanal. Dix ans plus tard, Quality Assistance, qui fournit des services dans le domaine de la recherche biomédicale pour l’industrie pharmaceutique et biotechs, s’est installée à Donstiennes et s’y est développée.