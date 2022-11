Gymnastique: la danse a reboosté considérablement le Santé Gym Club Dancyng de Trois-Ponts

En effet, si au début, l’aspect gymnastique occupait la majeure partie du temps des pratiquants trois-pontois, depuis une quinzaine d’années maintenant, l’essor « dance » a reboosté considérablement ce club qui compte quand même 150 membres !

Pour une petite commune, c’est plutôt pas mal comme nous l’explique le président, Jacques Philippe. « Depuis deux années, nous avons effectivement remodelé le nom du club et c’est pour cela que le nom « Dancyng » s’écrit avec la lettre Y en référence à la responsable, Cynthia Drouguet qui a relancé cette activité avec quatre autres monitrices de dance ».

Mais la section gymnastique n’a pas été abandonnée pour autant. « Absolument pas, nous avons toujours de la gym douce, essentiellement destiné aux séniors qui sont tout de même une bonne vingtaine encore à la pratiquer. En 1994, notre club avait mis en place de la psychomotricité pour les enfants de 6 à 15 ans. Mais depuis 2020, suite à de nombreuses demandes et sous l’impulsion de Cynthia Drouguet, nous avons créé la baby dance que l’on propose déjà dès l’âge de 2 ans ! ».

Selon les dires du président de SGCDF, la dance a relancé le club qui se trouvait quelque part dans la recherche d’une nouvelle orientation. « Notre club propose également une section yoga depuis 10 ans déjà. C’est une collaboratrice externe qui l’enseigne et profite de notre salle. » Celle-ci se situe juste à côté de la cafétéria de la piscine de Trois-Ponts.

Cours de claquette

Le club dispose de cette salle culturelle tous les jours de la semaine en plus du samedi et les plages horaires sont remplies. Le SGCDF est évidemment ouvert à tout le monde que ce soit en gymnastique ou en danse. « C’est évident que la dance a pris plus d’importance aujourd’hui et nous comptons développer cela. Nous tentons d’ailleurs de trouver une fédération histoire d’avoir une structure et des statuts », ajoutait encore M. Philippe. « Il faut aussi savoir que chez nous, nous enseignons les claquettes ! C’est très rare de trouver cela de nos jours, mais nous avons justement pas mal d’enfants. C’est très physique et croyez-moi que les jeunes sont « morts » après une heure d’entraînement. Tous les cours de dance sont précédés d’un échauffement qui recourt justement à de la gym. C’est très important ».

Voici un club en pleine expansion, dynamique, qui devrait certainement encore voir grandir son nombre d’adhérents !