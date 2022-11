Le parc automobile devient obsolète à Dison: à quand les nouveaux véhicules électriques?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un dossier a suscité un gros débat au conseil communal de Dison ce lundi. Il s’agit de l’achat futur de plusieurs véhicules afin de renouveler le parc automobile communal qui devient de plus en plus vieillissant. En gros, la commune prévoit d’acheter trois nouveaux véhicules électriques, trois véhicules diesel et un autre de type hybride. Le tout pour un montant de 375.000 euros.