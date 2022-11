P2C | Noé Spoden a inscrit son 1er but en équipe première avec les Hautes Fagnes: «C’était incroyable»

Arrivé en équipe première cette saison, Noé Spoden a offert une victoire importante à son équipe ce week-end. Monté au jeu à la 86e minute, il a inscrit le 1-2 dans les tout derniers instants de la rencontre. « C’était incroyable. Je n’aurais pas pu rêver mieux pour mon premier but. L’équipe est en difficulté cette saison et gagner à Stavelot est donc un sacré exploit. J’ai déjà eu l’occasion de marquer en amical, mais ça n’a rien à voir avec les émotions que j’ai ressenties dimanche », nous confie-t-il. « C’est une belle étape de marquer mon premier but en équipe première. Et évidemment, dans ces conditions, c’est encore mieux. Je pense que je n’aurais pas été aussi content si j’avais inscrit le 5e but lors d’un large succès de mon équipe. »

Avec ce but, Noé Spoden espère avoir marqué des points auprès de son entraîneur. « Peut-être que cela va m’aider et que l’on pensera plus à moi pour monter en fin de match. J’ai eu l’occasion de monter au jeu à quelques reprises cette saison et je suis déjà content de pouvoir jouer avec la première. Dimanche, je ne m’attendais pas tout à ce que le coach me fasse rentrer pour être honnête car l’équipe était vraiment bien. J’ai eu un peu la pression, car je ne voulais pas faire n’importe quoi, mais ça s’est bien terminé », sourit-il.

Hendrick fait confiance aux jeunes

Alors qu’il a été intégré en équipe première quand Tommy Chiragarhula était encore le coach des Hautes Fagnes, Noé Spoden ne voit pas beaucoup de différence sur le plan personnel depuis que Gregory Hendrick a repris l’équipe. « Tommy avait confiance en moi, tout comme Greg a confiance en moi pour le moment. Il n’y a pas de grande différence. Je peux néanmoins être content que le comité a choisi un gars du club pour devenir le nouveau coach. Si c’était quelqu’un qui était venu de l’extérieur, ça aurait pu être différent », nous confie-t-il. « En effet, en prenant un gars qui ne connaît pas les Hautes Fagnes, il aurait peut-être eu un autre plan et les jeunes n’auraient pas eu autant leur chance. Ce qui est bien avec Greg, c’est que c’est un clubman, qu’il nous connaît et qu’il sait qu’il peut compter sur nous. »

En plus de Gregory Hendrick, Noé Spoden peut aussi compter sur ses coéquipiers pour l’aider à évoluer. « C’est clair que nous, les jeunes, avons de la chance d’être tombé dans un groupe comme ça. Tous les gars qui sont plus expérimentés n’hésitent jamais à nous coacher et à nous donner des conseils. C’est très intéressant car ça nous permet vraiment d’évoluer dans la bonne direction. »

Après ce but, Noé Spoden espère maintenant pouvoir continuer à progresser avec l’Alliance. « Je vais continuer à m’entraîner dur afin de montrer au coach que je mérite d’avoir du temps de jeu. Évidemment, je vais aussi essayer de me faire ma place quand on me donnera la possibilité de montrer ce que je vaux en match. Je suis patient et je vais continuer à bosser afin d’aider l’équipe. »