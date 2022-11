Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avant leur entrée dans la compétition planétaire, les Diables génèrent plus d’incertitude que d’optimisme. Pour ne pas se perdre dans le désert du Qatar, il faudra des idées novatrices et enthousiasmantes qui créent l’étincelle, plus que du pétrole ou du gaz pour tenir la distance. Scepticisme excessif, comme l’ont déploré les joueurs eux-mêmes ? Bulle de négativisme que Kevin De Bruyne et Cie vont s’empresser de percer ?

Nous avons sondé cinq anciens Diables, qui ont compilé 181 caps (293 sélections) et vécu plusieurs Coupes du monde, tous s’interrogent sur la capacité de ce groupe à relever le défi. Mais Mbo Mpenza (qui avait réuni tout ce petit monde à Durbuy Adventure, soirée de gala et séances de dédicaces au profit de son association « Mbo Mpenza Challenge »), Gert Verheyen, Lorenzo Staelens, Fred Herpoel et Yves Vanderhaeghe espèrent un déclic, un moment intense qui lance la dynamique. « C’est comme ça qu’on écrit les plus belles histoires. »

1. La Belgique moins favorite qu’il y a quatre ans : un atout ?

« Cela allège peut-être la pression que l’équipe pouvait ressentir en se rendant en Russie en 2018 », relève Gert Verheyen. « Mais l’état d’esprit, le spirit du groupe m’inquiète un peu. On ne trouve plus depuis quelques mois cette grinta, cette agressivité, vous l’appelez comme vous voulez, qui est absolument nécessaire pour faire la différence au top niveau. J’espère me tromper mais nous ne sommes plus en mesure de rejoindre le dernier carré mondial. »