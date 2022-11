Florennes: les élèves de l’option restauration de Saints-Pierre et Paul proposent des dégustations de vins

Dans le cadre du voyage prévu du 26 avril au 3 mai 2023 dans le sud de la France, entre Perpignan et Carcassonne, par l’option restauration de l’institut Saints-Pierre et Paul, les élèves et l’équipe pédagogique organisent trois dégustations de vin.

Si les séances des vendredis 25 et lundi 28 novembre sont respectivement dédiées aux chasseurs et aux professionnels de l’Horeca, la dégustation de ce dimanche 27 novembre, accessible de 11h à 18h, est ouverte à tous. Le prix d’entrée s’élève à 2 € et comprend la dégustation et un verre.