Coupe du monde 2022: découvrez la composition probable de la France contre l’Australie

Pour son match d’entrée contre l’Australie au Al Janoub Stadium d’Al Wakrah (20 heures), la France ne pourra pas compter sur Karim Benzema obligé de déclarer forfait à cause d’une blessure à la cuisse gauche. Les dieux du foot n’ont pas facilité la tâche de Didier Deschamps, qui a enregistré plusieurs forfaits dont ceux de N’Golo Kanté et Paul Pogba. Il n’empêche que le sélectionneur des Bleus n’a pas trouvé utile de remplacer le Ballon d’Or 2022. Pour empêcher la France de mener à bien son opération commando et pour remporter son premier match en Coupe du monde depuis 2010, l’Australie compte sur Andrew Redmayne (Sydney FC), Ajdin Hrustic (Francfort), et l’ex-Brugeois Mathew Ryan.

Didier Deschamps devrait aligner ce mardi soir une composition en 4-2-3-1. Rabiot et Tchouaméni au milieu de terrain et une attaque attendue avec Antoine Griezmann en milieu offensif.

La rencontre est à suivre dès 20h sur notre site commenté.