Un nouveau radar-sol permettra la création d’une dizaine de nouvelles éoliennes dans un rayon de 3 km autour de l’aéroport de Charleroi

Chargée de la sécurité aérienne et du contrôle du trafic aérien, la société Skeyes a présenté une série de mesures visant à soutenir la transition énergétique, dont la suppression de la zone de protection autour de l’aéroport de Charleroi, sans compromettre la sécurité et l’efficacité du trafic aérien. Cela passe par le remplacement de matériel jugé obsolète. L’une de ces décisions est le remplacement, justement, d’un radar par un nouveau plus performant et surtout qui subit moins les interférences des éoliennes.