Malgré l’inflation, la Wallonie ne donnera pas un euro de plus pour le Grand Théâtre de Verviers

Dès qu’on parle d’argent, à Verviers, on grimace. Les finances sont bien dans le rouge et le chef-lieu de l’arrondissement est quasiment ruiné. L’un des plus gros projets a du plomb dans l’aile. Il s’agit de la rénovation du Grand Théâtre. Si le bâtiment a une valeur inestimable, le coût des travaux n’est pas encore fixé mais représente des sommes folles. Au vu du budget qui gonfle, Verviers ne cracherait pas sur une aide de venant de la Région wallonne. Celle-ci ne viendra pas.