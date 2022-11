Déjà plus de 30.000 visiteurs pour l’expo Dino World, sur le site de Caterpillar à Gosselies: «On s’y attendait sans trop y croire»

« C’est un franc succès, auquel on s’attendait sans trop y croire, tellement ce genre d’événement est appelé au doute », sourit-on du côté de l’organisation de l’exposition Dino World, installée depuis le 12 octobre dernier. « C’est une très belle surprise, nous sommes au-dessus des estimations que nous avions faites. L’exposition draine en tout cas un très large public, qui va de la région de Charleroi, en essaimant assez largement du côté de Couvin-Mariembourg, du Brabant wallon, de la région montoise et même de Tournai… » Il faut dire que l’exposition, en toute objectivité, en vaut la peine et nous replonge dans nos plus beaux souvenirs d’enfance : les dinosaures représentés sont une bonne cinquantaine, de toutes tailles, herbivores, carnivores, plus vrais que nature et le plus haut culmine à sept mètres de haut, un brontosaure, bien sûr…

D’autres avoisinent une même taille, tout en longueur, entre T-Rex, tricératops, brachiosaure, céphalosaurus, sans oublier l’inévitable vélociraptor…

L’expo Dino World s’est en effet installée pour la première fois en Wallonie, après avoir fait le tour de l’Europe, passant de Genève à Versailles, avec un crochet, l’été 2021 à Bruxelles… Et à chaque fois avec un succès de foule ! Qu’on en juge plutôt : l’expo Dino World, vue à Versailles, y avait accueilli pas moins de 100.000 visiteurs. « Le public accueilli en terres carolos s’aligne sur ce succès », confirme-t-on du côté de l’organisation. « Nous en sommes à mi-parcours, et l’on peut d’ores et déjà dire qu’il s’agit là d’un succès », sourit-on encore.

Des professionnels À la tête de l’événement, Manu Braff et Stijn Goethals, de la société MB Presents. À leur actif, on compte également la tenue d’autres expositions dédiées à l’univers de Harry Potter et de la guerre des Étoiles. « Il nous semblait important de nous installer pour la première fois en Wallonie », confie Manu Braff. « Nos précédentes expositions, tenues à Bruxelles, ont attiré pas mal de Wallons. C’est en découvrant l’annonce d’un futur Legoland ici, sur le site de Caterpillar, que nous avons découvert le potentiel de cet endroit. Un hall de 6.500 mètres carrés, avec une superbe hauteur, qui nous permet, par exemple, de déployer des répliques de brontosaures. Certains de nos animatroniques (répliques animées, NDLR), trop hauts, n’ont pu être exposés partout, mais ce sera bien le cas ici à Gosselies ! », se réjouit encore Manu Braff. « On a calculé, pour l’anecdote, l’âge moyen du visiteur, qui serait de 11 ans », sourit-on encore du côté de l’organisation. « Ce qui correspond vraiment à notre cœur de cible, à savoir un public familial. Oui, nous sommes heureusement surpris du succès rencontré ici ! »