Palais 48: un camp de réfugiés au cœur du Quartier Nord à Schaerbeek

La crise de l’accueil est aujourd’hui incarnée par l’occupation d’un bâtiment situé au cœur du quartier Nord de Schaerbeek. Au 15 novembre, le nombre de réfugiés occupant le bâtiment situé au 48 de la Rue des Palais a atteint 700 personnes, en majorité détentrices d’un article 26, et devraient être normalement hébergées par l’État fédéral. Ce bâtiment, qui fait l’objet d’un projet de réhabilitation avec création de logements, devait être occupé de manière temporaire pour deux ans par la Région bruxelloise afin d’accueillir des bénéficiaires de la protection temporaire ukrainiens. Des travaux avaient été entrepris dans ce sens avant qu’une occupation massive et non-contrôlée débute, et les interrompe. « L’occupation de ce bâtiment est injustement décrite comme un squat alors qu’il s’agit en réalité d’un camp de réfugiés dont les proportions ne sont pas sans rappeler celles du parc Maximilien, au pire de la crise migratoire de 2015. L’inaction et l’aveuglement du gouvernement fédéral, aux abonnés absents dans ce dossier, ne peuvent pas être justifiés par les murs qui dissimulent ce camp, en plein cœur d’un quartier densément peuplé et déjà fragilisé », déclare la commune dans un communiqué.

Un avis d’expulsion a été rendu par le juge le 17 novembre, après l’envoi d’une requête signée par le propriétaire et la SLRB, et laisse trois semaines aux occupants pour quitter les lieux. « C’est donc une véritable course contre la montre qui s’est engagée pour le relogement de ces réfugiés mais à laquelle le fédéral refuse de participer. Cette situation indigne est intolérable pour les riverains du Quartier Nord. »

Gale, diphtérie et tuberculose Les conditions d’occupation se dégradent, avec des cas avérés de gale, de diphtérie et des soupçons de tuberculose. Par ailleurs, le bâtiment est inadapté à l’accueil de tant de personnes, notamment au niveau des risques incendies, des accès sanitaires ou de gestion des déchets et des tensions apparaissent entre les membres des différentes communautés présentes. Ces conditions d’occupation désastreuses ne peuvent plus être ignorées.