L’entreprise carolo CBX Medical lève un million d’euros pour conquérir l’Europe et développer de nouveaux projets innovants

La jeune société carolo, qui développe et distribue en pharmacie des produits à base d’extraits de cannabis, récolte 1 million d’euros pour conquérir l’Europe et continuer à développer des projets d’innovation et de R&D. La plante de cannabis produit des centaines de substances actives, dont certaines présentant des vertus scientifiquement prouvées. Afin de les exploiter au mieux, CBX Medical développe depuis plus d’un an des produits à base de cannabinoïdes (molécules extraites de la plante de cannabis), exclusivement disponibles en pharmacie. Grâce à son approche scientifique, par l’intermédiaire notamment d’un comité composé d’experts du secteur pharmaceutique, elle est devenue une référence pour les professionnels de la santé dans le cadre de prescriptions médicales.

« L’éducation et la science sont deux piliers essentiels de notre activité, explique Flora Mer, bioingénieur et cofondatrice de CBX Medical. Il est important de sensibiliser et rassurer un maximum sur les propriétés des cannabinoïdes, que même le corps humain produit naturellement et qui peuvent, dans certains cas, aider les médecins dans leur mission de soulager sans nuire. »

Un tour de table d’un million d’euros Afin de renforcer leur statut de référence dans la prescription médicale de produits à base d’extraits de la plante de cannabis, CBX Medical vient de boucler un tour de table d’un million d’euros auprès de Sambrinvest, Invest.BW ainsi que de plusieurs investisseurs privés (entre autres, S. Curaba, O. Delens et O. Simonis). « Outre le fait que CBX Medical soit accompagnée dans son développement par notre partenaire local Charleroi Entreprendre, nous avons été séduits par la complémentarité des profils des trois fondateurs : Flora Mer est bio-ingénieure, Jonathan Blondiau est ingénieur de gestion et ingénieur brasseur et Lionel Quataert est ingénieur de gestion et détient un DIU en cannabis médical. Outre cette complémentarité, c’est aussi leur positionnement qui, s’appuyant sur une approche scientifique rigoureuse, a conforté notre volonté de les soutenir », précise Maxime Moulin, Investment Manager chez Sambrinvest. « La qualité de l’approche de CBX Medical, l’excellente connaissance des produits et la passion avec laquelle les fondateurs œuvrent à valoriser la plante de cannabis – qu’il s’agisse de réintégrer les cannabinoïdes à la pharmacopée ou, plus largement, de contribuer à la structuration d’une filière wallonne du chanvre – sont autant de facteurs qui ont contribué à la décision d’investissement d’Invest.BW », indique Alexandre Berbinschi, Investment Manager.