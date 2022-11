Meschac tué devant ses deux enfants à Mons: les trois suspects restent incarcérés pour homicide volontaire!

Cet acte de barbarie, considéré comme un homicide volontaire, pourrait être requalifié en meurtre au moment du procès où seront discutées les responsabilités des trois hommes qui ont reconnu avoir participé aux faits.

Meschac avait deux enfants d’un an et demi et de deux ans et demi. Il a été tué dans son appartement en pleine nuit. D’après nos informations, il s’agirait d’une histoire d’argent.