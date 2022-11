EDITO – Le plus beau carton jaune de l’histoire

Tommie Smith et John Carlos ont payé cher, très cher, pour leur audace. Bannis du village olympique, répudiés par leur fédération et leur pays, leur carrière fut brisée nette par leur combat. Ils n’avaient aucune fortune, aucun contrat milliardaire, aucun grand club, manager ou fédération pour les soutenir. Et pourtant, ils ont saisi l’importance du moment et compris que leur cause était plus grande que leur discipline sportive. Cela s’appelle le courage moral et comme le soulignait le sénateur Bob Kennedy, c’est une vertu rare. Les joueurs iraniens ont osé défier le régime des Ayatollahs ce lundi, au risque de graves ennuis pour eux et leurs proches.

Alors, ce mercredi, on aimerait que nos Diables rouges osent défier les diktats odieux et rétrogrades du Qatar et de son nouveau serviteur, la FIFA. Défier l’interdiction d’un brassard inclusif ou d’une vareuse qui ne défend rien d’autre que l’amour (« Love ») la valeur la plus universelle qui soit, cela transformerait nos champions en de véritables légendes du sport. Le plus beau carton jaune de l’histoire du football, pour une cause juste et magnifique. Et contrairement à Tommy Smith et John Carlos, nos Diables rouges sont totalement soutenus et ne risquent pas, comme les deux sprinters afro-américains, de finir leurs jours dans la misère.