Lorsqu’on est éloigné voire abandonné de sa famille, on manque souvent d’affection. Il n’est pas rare d’accorder sa confiance à des individus souvent bien intentionnés envers les personnes seules. Parfois, en revanche, la situation peut se transformer en abus de confiance et faits d’escroquerie en tout genre. Seule depuis le décès de son mari, Jacqueline, prénom d’emprunt, n’est pas heureuse. Alors qu’elle est face à un manque de bonheur évident, la dame âgée rencontre un couple cominois, Paul (64 ans) et Josette (63), prénoms d’emprunt. Après avoir sympathisé avec la veuve durant plusieurs mois, les deux protagonistes lui proposent de lui trouver un appartement près de leur habitation pour l’aider dans les tâches de la vie de tous les jours. Jacqueline ne se doute pas du tout de ce qui l’attend…