Cristiano Ronaldo et Manchester United: c’est fini!

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, va quitter Manchester United « d’un commun accord, avec effet immédiat », annoncé mardi le club anglais dans un communiqué.

« Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, un bel avenir », ajoute Manchester United à propos du départ de la star portugaise de 37 ans, qui a récemment critiqué vivement son entraîneur et ses dirigeants dans un entretien à la chaîne TalkTV.

de videos

L’aventure est terminée pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. C’est ce qu’a officialisé le club mancunien, un petit peu plus d’une semaine après son interview explosive, dans laquelle il s’en est ouvertement pris au coach Erik ten Hag et au club.