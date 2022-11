«L’Ascenseur» revient au Théâtre de la Toison d’Or dans une nouvelle version

« Au départ, il y a ce désir de continuer à collaborer avec Nathalie Uffner (NDLR : directrice artistique du TTO) et toute l’équipe du TTO. Cette envie de répondre à l’invitation de mettre en scène cette pièce écrite par Marc Moulin et d’en proposer une nouvelle version. D’abord pour un public qui n’a pas eu l’occasion de la découvrir et puis pour toutes ces différentes générations qui gardent encore aujourd’hui un souvenir chaleureux de cette pièce qu’ils ont vue il y a maintenant un peu plus de vingt ans », explique Achille Ridolfi.

« Qui dit nouvelle version dit nouvelle lecture également en ce qui concerne les protagonistes de notre histoire. En effet, l’auteur nous donne à voir des personnages qui s’inscrivent dans un milieu bourgeois des années 2000, ainsi que des rapports et des façons d’être qui correspondent à une littérature et à une époque bien précise », poursuit Achille Ridolfi qui a décidé de situer le récit à l’époque où elle a été écrite.

Sur scène 5 comédiens de talents (re)connus du TTO : Nathalie Uffner, Aurelio Mergola, Nicole Oliver, Ariane Rousseau et Emmanuel Dell’Erba incarneront les personnages hauts en couleur de la classe bourgeoise. Dans cette cage d’ascenseur, on se demande qui sera le plus diabolique entre une pseudo star de la météo, un British par procuration, une cruche et une snobinarde, on se demande. Avec eux, vous allez adorer être enfermés