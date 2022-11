Le PTB réclame le retour des sacs-poubelle «gratuits» à La Louvière avant fin 2022, c’est légalement impossible selon la Ville

« La législation wallonne nous oblige à atteindre un coût-vérité entre 95 et 110 %, et pour le CRAC (le Centre régional d’Aide aux Communes qui les conseille en matière de gestion, ndlr), ce taux doit être de 100 % », s’était justifié en 2021 Nancy Castillo, échevine de l’Environnement (Ecolo).

Nancy Castillo avait aussi rappelé que depuis le 1er avril 2021, les Louviérois ont la possibilité de mettre beaucoup plus de déchets dans le sac bleu PMC et qu’un point d’apport volontaire gratuit pour les déchets organiques existe dans chacun des parcs à conteneur de l’entité.

« Une irrégularité selon un arrêté wallon »

Antoine Hermant (PTB) veut le retour des sacs-poubelle gratuits à La Louvière - D.C.

Mais le PTB, comme à l’époque, n’accepte pas cet état de fait. Il a rajouté ce lundi soir un point au conseil communal pointant une irrégularité : « La Circulaire budgétaire de la région wallonne 2022 rappelle à la Ville que le décret sur les déchets prévoit un certain nombre de sacs-poubelle ‘gratuits’ pour les habitants », explique Antoine Hermant, chef de file du PTB louviérois qui propose « de se remettre dans la légalité avec l’envoi d’un bon pour des « sacs gratuits » aux louviérois avant le 15 décembre. »

Il ajoute : « Nous demandons simplement de nous calquer sur les distributions précédentes, soit 20 sacs de 30 litres au chef d’un ménage isolé ; 10 sacs de 60 litres au chef d’un ménage composé de 2 à 3 personnes et 20 sacs de 60 litres au chef d’un ménage composé de plus de 3 personnes ». Et de conclure : « nous sommes en pleine crise économique, toute aide à la population est la bienvenue »

« En matière de taxes, on ne peut faire ce que l’on veut, on a tous reçu notre avertissement extrait de rôle pour la taxe déchets, on ne peut pas faire marche arrière », explique Nancy Castillo, échevine de l’Environnement. « Je tiens à souligner, que contrairement à ce que beaucoup pensent, que ces « sacs gratuits », ont toujours été en réalité des « sacs prépayés », inclus en fait dans la taxe poubelle. On a décidé en 2021 de ne pas les inclure dans la taxe de 2022 pour ne pas l’alourdir encore plus, même chose en juin 2022 pour la taxe 2023 ».

Elle complète : « L’objectif est aussi de laisser le choix aux habitants d’acheter le nombre de sacs dont ils ont besoin et de ne pas se retrouver selon leur consommation avec des surplus de sacs prépayés, et ce d’autant plus qu’on peut mettre aujourd’hui beaucoup plus dans les sacs bleus que dans les sacs blancs résiduels. On ne va pas obliger les Louviérois à prépayer des sacs dont ils n’auront pas usage ! En outre le gouvernement wallon nous demande d’inciter les ménages à produire moins de déchets. La ministre Tellier planche justement sur une série de choses, dont la disparition de ces sacs prépayés ! »

Le rappel de la RW « juste pour la forme »

Et quid alors de cette circulaire wallonne qui réclame « un service minimum de « sacs gratuits’ » ? « En 2021, la tutelle a constaté en effet que notre règlement, comme dans bien d’autres communes, n’était pas conforme. Mais d’un autre côté, elle a approuvé ce règlement. C’est juste une remarque dans un courrier pour la forme que reçoit d’ailleurs aussi la Ville de Mons depuis 2008, car elle n’a jamais fourni de sacs prépayés. Si on suivait l’idée du PTB, au demeurant impossible légalement, envoyer un bon à près de 36.000 ménages louviérois reviendrait à un casse-tête administratif et un coût qu’il faudrait répercuter sur les Louviérois. »