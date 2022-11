Le parlement wallon s’engage à donner une suite à la pétition du Louviérois Alfio Sardo contre les pirates de la route

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alfio Sardo a perdu son fils Matthieu, 19 ans, suite à un terrible accident de la route survenu le 10 juin 2021. De ce drame il a fait un combat, encore renforcé par celui de Strépy-Bracquegnies survenu le 20 mars dernier.

C’est sur base d’une pétition qui a recueilli le nombre requis de signatures électroniques, que ce père meurtri a pu défendre directement en commission, son projet de loi intitulé « Matbracq » (pour Matthieu et Bracquegnies) devant les élus du Parlement Wallon. Il s’agit en substance de punir plus durement les auteurs d’accidents lorsqu’ils sont sous influence (alcool, vitesse, etc) et de renforcer l’arsenal juridique pour ne pas les laisser dans l’impunité jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu. Il s’agit aussi de développer de nouvelles approches préventives et éducatives à l’égard des (futurs) conducteurs.

Le député louviérois Michel Di Mattia (PS) est le rapporteur de cette pétition. Il s’est engagé à veiller à la défense des intérêts évoqués par ce papa désenfanté, dans le but de garantir une meilleure sécurité sur nos routes.