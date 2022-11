La Bobine d’Amay lance des ateliers tricot, et le succès est au rendez-vous

En plus de ses ateliers et cycles de couture, pour tous les niveaux, La Bobine, mercerie créative d’Amay, a décidé de se lancer dans les ateliers de tricot, dans un premier temps à destination des débutants. Le premier atelier d’initiation s’est tenu le 12 novembre et a rassemblé entre 8 et 10 participantes, convaincues. Un rendez-vous récurrent à partir de janvier. - Illu Pexels

Dès lors, un deuxième atelier est organisé ce dimanche 27 novembre de 10h30 à 12h30. On y apprendra à monter une maille, et à progresser selon la technique de base de tricotage, le point mousse etc. L’objectif est, à terme, de pouvoir réaliser soi-même des écharpes, des pulls et des bonnets, entre autres. Il reste encore quelques places disponibles.