La cour d’assises de Mons vient de refermer l’une des pages les plus tristes de son histoire. Pas de meurtre sanglant ici, pas d’assassinat horrible… mais une montagne de souffrances mentales et physiques endurées par deux personnes vulnérables, Camille et Christian, lorsqu’ils ont été recueillis et hébergés par leurs proches début 2017, suite à un problème de santé.

Des sévices qui ont perduré jusqu’en avril 2019 lorsqu’on les a carrément aspergés de pétrole et incendiés. Pour rigoler. En chantant « Allumer le feu » de Johnny… Ce sont ces faits-là, qualifiés de torture, qui ont amené ce pénible dossier devant les jurés de la cour d’assises. Quatre des six accusés en ont d’ailleurs été reconnus coupables, le cinquième se contentant de traitements dégradants et inhumains et la dernière de non assistance à personne en danger.

Pas de circonstance atténuante pour le duo Dramaix-Bartel

La cour n’a retenu aucune circonstance atténuante à Laurent Dramaix et à Marie-Hélène Bartel qui écopent de 25 ans de prison.