Coupe du monde 2022: les images du dernier entraînement avant le match contre le Canada, Romelu Lukaku toujours absent (photos)

Ce mardi soir, 25 Diables Rouges étaient présents sur le terrain d'entraînement de l'hôtel Hilton Salwa à Qatari Abu Samra, la veille du coup d'envoi du premier match de la Belgique dans cette Coupe du monde contre le Canada.

Romelu Lukaku, comme prévu, n'était pas encore présent à l'entraînement. Le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique se remet d'une blessure à l'ischio-jambier gauche. Le match d'ouverture de la Coupe du monde belge contre le Canada sera logiquement trop tôt pour Big Rom et il ne sera probablement pas non plus présent lors du deuxième match contre le Maroc.

Rien d'inquiétant en soi, puisque la fin de la phase de groupe et le début du deuxième tour ont toujours été l'objectif. Sa doublure habituelle est Michy Batshuayi, même si le remplaçant Loïs Openda a fait bonne impression en seconde période contre les Égyptiens. Contre le Canada, cependant, Batsman pourra espérer une place de titulaire.

Les Diables rouges s'entraînent tard dans la soirée, car le coup d'envoi de leur première rencontre de Coupe du monde contre le Canada, mercredi soir, ne sera donné que vers 22 heures (heure locale) au stade Ahmed bin Ali. Pour parler d'un début de Coupe du Monde réussi, il faut donc un trois-points contre un Canada inexpérimenté.