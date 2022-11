Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On a tous entendu des parents se réjouir qu’après trois semaines, leur petit bout faisait ses nuits. Une bonne nouvelle qui peut pourtant en désespérer plus d’un. Car, non, un enfant n’est pas l’autre. Et oui, certains parents galèrent parfois pendant plusieurs mois voire années pour (enfin) passer une nuit correcte… et surtout réparatrice.

Le manque de sommeil pouvant rapidement être une source de stress, les parents sont prêts à tout pour que leurs enfants dorment. Que ce soit de la bouche d’autres parents qui sont passés par là ou en surfant sur le Web, ils tombent alors sur toute une série de conseils et remèdes « miracles ».