D3 ACFF: Jean-Christophe Dessilly a été démis de ses fonctions et n’est plus l’entraîneur de l’USGTH

D3 ACFF: Antonio Debole est le premier renfort hivernal de l’USGTH: « Je veux aider le club à se sauver, mais je ne pourrai pas faire la différence seul» Passé par les Francs Borains et Quévy-Mons, Antonio Debole sera la première recrue hivernale du club saint-ghislainois, en grosse difficulté en D3 ACFF.

Le citoyen d’Herchies se rapproche aussi de son domicile... - Devaux

Par Maximilien Wilgaut Journaliste sportif La Province

L’USGTH tient son premier renfort hivernal : libre depuis son départ prématuré de Rebecq, au début du mois d’octobre, Antonio Debole épaulera les hommes de Jean-Christophe Dessilly dès le mois de janvier. « Je m’y entraîne déjà depuis trois semaines environ », commente le joueur. « Et les choses se déroulent très bien. Le deal est simple : le club me fait plaisir en me relançant jusqu’en juin et moi je l’aide à décrocher un maintien qui ne s’annonce pas forcément évident ». L’USGTH est antépénultième et vient d’encaisser un sacré uppercut à Aische (7-1). « L’effectif est jeune, tout le monde savait que la saison serait difficile », poursuit Antonio Debole. « Cependant, tout n’est pas à jeter, loin de là. Les qualités sont présentes, y compris chez ceux qui viennent d’échelons inférieurs ou qui disputent leur première vraie saison en seniors, mais nous devons tous prendre conscience, moi le premier, que nous sommes en D3 ACFF et qu’aucun d’entre nous n’est Messi ou Cristiano Ronaldo. Il n’y a qu’en formant un groupe que nous allons nous en sortir ».

Lire aussi> D3: le Symphorinois accroché par Manage dans un match fermé

L’ancien ailier du RFB, du RAQM et de Tubize-Braine ne sera qualifié qu’à partir du mois de janvier. « Je tenterai de débloquer quelques rencontres, mais je ne pourrai faire la différence seul », prévient-il. « J’ai le sentiment que le noyau doit encore apprendre à être plus compétiteur et animé d’un état d’esprit gagnant. Vu notre position au classement et les résultats, je ne comprends pas comment certains peuvent se marrer dans le vestiaire en semaine. J’ai connu des vestiaires où celui qui agissait de cette façon-là recevait des coups ! »

Sous contrat

L’USGTH est condamnée à courir après les points perdus. « Le défi est énorme, y compris pour moi car redescendre en D3 ACFF ne fut pas une décision facile, mais mon statut sera différent des expériences précédentes. J’ai 25 ans, je ne suis plus un gamin et ne pourrai plus agir à ma guise, en écopant de cartons à tout-va. J’endosse désormais un rôle de leader, de cadre, qui doit montrer l’exemple et tirer les autres vers le haut et c’est aussi ce qui m’a plu dans la proposition de l’USGTH, qui m’a tendu la main alors que je n’avais plus de réel projet en ligne de mire ».

Lire aussi> D3A ACFF - Coup d’arrêt pour le RAEC Mons avant le derby contre le Symphorinois: «Je suis très fâché»

Binche et Tubize-Braine s’étaient également renseignés. « Tout est tombé à l’eau. J’ai récemment reçu des propositions pour passer un test dans un club plus huppé, mais j’ai refusé car ma parole est donnée à Gaetano Drogo, à Fabien Gillez et à un club de ma région que j’ai réellement envie d’aider ». Le règlement oblige l’USGTH à le mettre sous contrat semi-professionnel. « C’est donc à Saint-Ghislain que je parapherai mon premier contrat ! Par le passé, certains m’ont parfois mis des bâtons dans les roues mais le monde du foot est petit et je serai à coup sûr amené à recroiser ces personnes qui se reconnaîtront. Pour le moment, je ne pense qu’à me relancer et à sauver l’USGTH ! »