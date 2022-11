Crise énergétique: Molenbeek joue les facilitateurs d’accès aux aides pour sa population

Interrogée mardi par l’agence Belga, la bourgmestre a indiqué avoir mis sur pied le 11 octobre dernier, une plate-forme énergie composée de trois mutuelles (ndlr : Solidaris, la Mutualité Chrétienne, et Partena Mut), du CPAS, de la commune, de Sibelga, et d’Infor Gaz Elec (ndlr : dépendant de la Région bruxelloise), le tout sous la tutelle du département de l’Action sociale de la commune.

Afin de faire connaître ce call center, une large campagne a été lancée sur le territoire communal. Un flyer sera distribué dans les 38.000 boîtes-aux-lettres de la commune ; 1.000 exemplaires seront disponibles au service de la communication et de l’action sociale, des affiches ont commencé à fleurir sur les supports Decaux dans les rues. De plus, un article sera également inséré dans le journal communal et une communication digitale sera assurée via les canaux que sont le site internet et les réseaux sociaux de la commune.