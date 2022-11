L’Ukraine met en garde l’Union Européenne contre la «fatigue» face à la guerre

« J’appelle mes collègues dans l’UE » à « rejeter tout doute » et toute « fatigue » et à « finaliser au plus vite le neuvième paquet de sanctions » qui est « attendu depuis longtemps », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en ligne.

« Si nous, les Ukrainiens, ne sommes pas fatigués, le reste de l’Europe n’a pas de droit moral ni politique de se fatiguer », a martelé le ministre.