Au Vieux Clocher et dans l’ancienne gare, ce sont quatre jours de marché de Noël qui illumineront le cœur de Dottignies

En marge des marchés de Noël qui s’installent au cœur des villes pour plusieurs semaines, des initiatives naissent çà et là pour créer des rendez-vous à dimension humaine, qui font la part belle aux produits locaux, aux associations et commerçants de village, et à une atmosphère bon enfant. Ce sera à nouveau le cas à Dottignies, en ce mois de décembre, où le comité des fêtes a pris la bonne habitude de convier la population près du Vieux Clocher. « Cette fois, nous serons présents pour deux journées de marché de Noël, les 10 et 11/12, mais aussi dès le vendredi soir, pour un afterwork de Noël, qui permettra de se réunir autour d’une soupe à l’oignon, d’un vin chaud, ou autre » annonce Jean-François Vanneste, président de l’association des commerçants.

« La grande nouveauté, cette année, ce sera aussi l’installation de notre grand chapiteau de 300m2, qui sera chauffé. Tout se passera là, ce qui garantit aux visiteurs d’être au sec et au chaud, quelle que soit la météo. Pour le reste, nous accueillerons quelque 30 artisans de la région et de nos associations, qui seront différents d’un jour à l’autre. Ce sera un rendez-vous convivial, avec de la musique de circonstance, la présence du Père Noël et, bien sûr, la possibilité pour petits et grands d’aller accrocher une boule personnalisée sur notre immense sapin, à l’aide d’une nacelle sécurisée, comme le veut la tradition. Un sapin qui nous a été offert par la Ville cette année, et qui est superbe ».

Dans l’ancienne gare Mais à la veille de ce week-end féerique, un autre marché de Noël, de quartier, se tiendra à un autre lieu clé de la Cité de la Main. Le jeudi 08/12, c’est en effet à la place Valère Grimonpont, et même plus précisément à l’intérieur du bâtiment de l’ancienne gare, que La Régie de quartier organisera son marché, de 15h à 21h.

On y annonce des créations réalisées par La Régie, de la petite restauration sucrée et salée (des beignets, du boudin de Noël…), et la présence de plusieurs commerçants du quartier, comme « Les Fleurs par Emma » - dont la superbe vitrine vaut déjà à elle seule le détour : voir notre photo ci-dessous - ou l’épicerie Flocon d’Avoine, qui tiendra un bar.