Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky appelle les maires français à fournir de l’aide pour «survivre à l’hiver»

« Le Kremlin veut transformer le froid de l’hiver en arme de destruction massive », a affirmé le président dans une vidéo sous-titrée diffusée lors d’un hommage à l’Ukraine organisé par l’Association des maires de France (AMF) à l’occasion de son congrès auquel s’est rendue une délégation d’élus ukrainiens.

« Pour survivre à cet hiver et ne pas permettre à la Russie de transformer le froid en outil de terreur et de soumission, nous avons besoin de beaucoup de choses », a expliqué M. Zelensky, mentionnant notamment « des générateurs de différentes capacités », de « l’aide au déminage (et) du matériel pour les pompiers, les sauveteurs et les médecins ».