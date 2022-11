Affaire Jérémy Simon: Un témoin se réfère à son audition dans laquelle il pointait Dimitri H. comme responsable

Après avoir répondu aux premières questions du président, l’homme s’est renfrogné et n’a plus souhaité répondre. Il a dit s’en référer à son audition par la police, dans laquelle il pointait Dimitri Hamard comme le responsable du crime. Dimitri Hamard, Jacques Galand et Claire Slowinsky sont accusés d’avoir assassiné Jérémy Simon, un sans-abri d’une trentaine d’années, le 13 mai 2020 à Auderghem.

Le président de la cour a commencé par les questions d’usage au témoin, au sujet de sa situation et de ses fréquentations. « J’essaie de survivre », a répondu celui-ci. « J’ai vécu cinq ans et trois mois dans la rue. Aujourd’hui, j’ai un logement et j’ai un revenu d’un peu plus de 1.000 euros par mois, versé par la mutuelle. Je n’ai aucun ami et je n’en ai jamais eu », a-t-il laconiquement déclaré.