Les Belges ont-ils de mauvaises habitudes de conduite? Voici comment économiser jusqu’à 439 euros de carburant

Le rapport supérieur

Plus largement, il faut « alléger le plus possible son véhicule avant de prendre la route et vérifier chaque mois la pression des pneus », conseille Lorenzo Stéfani. Une fois en route, engagez le rapport supérieur le plus rapidement possible et décélérez doucement en relâchant l’accélérateur à temps tout en laissant une vitesse engagée. Le fait de rouler moins vite diminue la consommation. Utilisez les instruments de bord tels que le compte-tours et le régulateur de vitesse. « Utilisez à bon escient la climatisation et les dégivreurs, très énergivores. Coupez le moteur lorsque vous êtes en stationnement ou dans une file. Anticipez le trafic afin d’éviter d’accélérer ou de freiner inutilement », préconise le porte-parole de Touring.