Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit) vient d’annoncer ses priorités pour l’année 2023. Nous en avons picoré quelques-unes seulement.

Un mode de vie sain pour tout le monde. « Nous ne plaçons pas la barre haut uniquement dans les soins de santé. En 2023, nous mettrons explicitement l’accent sur un meilleur cadre de vie et un mode de vie sain pour tout le monde », lance le ministre socialiste. « En premier lieu, il faut que chacun puisse faire ce choix. Il suffit de penser aux aliments frais et sains qui, souvent, restent plus chers que la nourriture mauvaise pour la santé. Il incombe aux autorités de garantir autant que possible ce mode de vie sain et un cadre de vie sain pour tous. »

Le gouvernement va donc se pencher sur un virage pour la santé, « inspiré par les grandes ambitions que nous avons pour une génération sans tabac », reprend Frank Vandenbroucke. « En freinant le tabagisme grâce à des accises plus élevées et en rendant, en contrepartie, les aliments frais – et donc sains – plus abordables. Nous envisageons, par exemple, une réduction de la TVA sur les fruits et légumes frais. » Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V) propose de la mettre à 0 %.

Un meilleur remboursement des lunettes (verres). Une première étape a été franchie fin 2021 avec l’abaissement du seuil de dioptrie à 7,75 pour le remboursement des verres de lunettes pour les 18-65 ans. Une nouvelle réduction ira jusqu’à une dioptrie de 6. « Nous étudions également la possibilité d’offrir aux jeunes enfants la possibilité de changer plus rapidement leurs verres de lunettes en étant remboursés. Aujourd’hui, ils ne sont remboursés que tous les deux ans. »